Officiellt: Scott Parker får sparken från Bournemouth

Scott Parker har gjort sin sista match som tränare för Bournemouth.

Efter 0-9-förnedringen mot Liverpool meddelar klubben att huvudtränaren får sparken.

- Jag vill uttrycka min tacksamt för Scott och hans stab för deras arbete under tiden här. Vår uppflyttning till Premier League förra säsongen under hans ledning kommer alltid att bli ihågkommen som en av de mest framgångsrika säsongerna i vår historia, säger ägaren Maxim Demin i en kommentar på klubbens hemsida.

Klubben meddelar att man nu inlett jakten på att hitta en ny tränare. Tills vidare kommer Gary O’Neil att leda laget.

Parker är den första tränaren i Premier League som får lämna sitt jobb den här säsongen. Han gjorde totalt 55 tävlingsmatcher som huvudtränare för laget.

I fjol förde han klubben tillbaka upp i Premier League genom att komma tvåa i Championship.

Parker har tidigare varit tränare för Fulham.

Bournemouth ligger på 17:e plats i Premier League efter att ha spelat ihop tre poäng på fyra matcher.

