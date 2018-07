Östersunds FK bekräftade nyligen på sin officiella hemsida att klubben är överens med Watford om en övergång för Ken Sema till Premier League. I dag blev övergången till slut klar och Sema ansluter därmed till Watford för spel i England nästa säsong.

Watford presenterade i dag svensken på sin hemsida och meddelade att 24-åringen kommer att tillhöra klubben under de närmaste fem åren.

Enligt Östersunds-Posten betalar Watford ÖFK drygt 20 miljoner kronor för Sema.

Ken Sema kom till Östersund från Ljungskile inför säsongen 2016, och har sedan dess gjort tio mål och 28 assist på 84 matcher för klubben. Under det senaste året har Sema även blivit noterad för fem A-landskamper för Sverige.

I Watford finns sedan tidigare Pontus Dahlberg, som nyligen anslöt från IFK Göteborg.

✍️ | #watfordfc can confirm the signing of Swedish international winger Ken Sema on a five-year deal.#VälkommenKen 🇸🇪



More info ⤵️https://t.co/78mctRUMA5 pic.twitter.com/urhBVGR5W0