Officiellt: Sheffield United bryter med tränaren

Sheffield United är jumbo i Premier League med en bra bit upp till säker mark i tabellen. Sheffield United vann i början av mars mot Aston Villa med 1-0, men har samtidigt förlorat fem av sina sex senaste ligamatcher.

Nu agerar krislaget genom att tränaren Chris Wilder lämnar klubben. Den engelska klubben meddelar, via sin hemsida, att parterna har nått en ömsesidig överenskommelse om det.

- Det har varit en speciell resa att vara tränare i Sheffield United och jag kommer aldrig att glömma den. Jag är glad över att jag fick den här möjligheten 2016 och jag är glad över framgången som vi har nått, vilket inkluderar två uppflyttningar och den bästa Premier League-placeringen någonsin, säger Wilder i en kommentar på klubbens hemsida.

Wilder tog i maj 2016 över Sheffield United och ledde under 2019 upp klubben till Premier League. I fjol överraskade laget genom att sluta på nionde plats i högstaligan. Den här säsongen har det däremot gått sämre och nu har laget 14 poäng efter 28 omgångar.

