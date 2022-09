Officiellt: Sjota Arveladze får sparken av Hull

Senare under fredagen ställs Hull mot Luton i Championship. Då kommer inte huvudtränaren Sjota Arveladze att stå vid sidlinjen.

Den tidigare målkungen i Ajax och Feyenoord får nämligen sparken på matchdag - trots att Hull hade ett helt landslagsuppehåll på sig att bryta med georgiern.

Även hans assisterande tränare Peter van der Veen får sparken.

- Under landslagsuppehållet hade vi ett antal möten med Sjota för att diskutera riktningen för laget och klubbens framtid. I takt med mötena blev det klart för oss att våra åsikter inte var desamma och därför har vi valt att gå skilda vägar, säger klubbägaren Acun Ilıcalı i ett uttalande.

Nu kommer Andy Dawson att basa över Hull som interimtränare.



Arveladze var tränare för Hull från 27 januari fram till i dag, 30 september. Han ledde laget i totalt 30 tävlingsmatcher.

Hull ligger på 20:e plats i Championship efter att ha spelat tio ligamatcher.

Hull City can confirm we have parted company with head coach Shota Arveladze.#hcafc