Officiellt: Skandalspelaren tar över Bristol Rovers

Joey Barton har hamnat i trubbel så många gånger att de knappt går att räkna. En av de mest uppmärksamade händelserna var när han, under en match i Marseille mot PSG, hånade Zlatan Ibrahimovic för svenskens storlek på näsan.

Den forne Newcastle-spelaren har även haft problem utanför planen. Han ska under en tioårsperiod mellan den 26 mars 2006 och den 13 maj 2016 ha placerat 1260 spel på resultat i matcher. FA har en strikt policy kring betting och mittfältarens aktioner bryter mot förbundets regler. För detta stängdes barton av i 18 månader och bötfälldes med 30 000 pund.

2017 lade han skorna på hyllan - för att satsa på tränarkarriären. Fleetwood Town blev första anhalten och även där hamnade han i trubbel. I april 2019 misstänktes han misshandlat Barnsleys tränare i samband med en match. Något han senare åtalades för.

Nu har engelsmannen skaffat sig ett nytt jobb. Barton tar över som huvudtränare i Bristol Rovers - som ligger på 19:e plats i engelska tredjeligan.

- Joeys erfarenhet av sporten stämmer överens med hans passion för att träna och leverera resultat, vilket gjorde honom till en solklar kandidat för rollen, säger Bristol Rovers president Wael Al Qadi till klubbens hemsida.

🤝 We are delighted to announce the appointment of Joey Barton as our new first-team Manager! #BristolRovers pic.twitter.com/jrYzDLX5ci