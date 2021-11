Officiellt: Smith tar över ny Premier League-klubb

Efter att Aston Villa haft sin längsta förlustsvit på fyra år, och legat på 15:e plats efter elva matcher, sparkade klubben tränaren Dean Smith i början av november och ersatte honom med den dåvarande Rangers-tränaren Steven Gerrard.

Men Smith blev inte klubblös länge, dock, och har redan gjort klart med en ny klubb. Den tidigare Aston-Villa-tränaren kommer att ersätta sparkade Daniel Farke i Norwich City, som var huvudtränare mellan 2017-2021. Det bekräftar klubben nu på sin hemsida. Han har skrivit ett avtal till sommaren 2024.

- Det har varit som en virvelvind senaste veckan, men jag är väldigt nöjd med att vara tillbaka och jobba för Norwich i Premier League. Nu ska vi fortsätta och förbättra det här laget, med målet att överleva i PL, säger han till klubbens hemsida.

Farke sparkades i början av november då resultaten gått emot laget, som i år är nykomling i Premier League. Vid tidpunkten han sparkades låg klubben på jumboplats i Premier League med fem poäng på elva matcher.

