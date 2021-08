Officiellt: Southampton lånar från Chelsea: "Väldigt exalterad"

Chelseas Armando Broja spenderade förra säsongen på lån hos PL-jättens systerklubb, nederländska Vitesse. Nu står det klart att anfallaren lånas ut på nytt - denna gång inom Premier League. Southampton bekräftar att den albanske landslagsmannen ansluter på ett lån som sträcker sig säsongen ut.

- Han är ung men kommer ifrån en full säsong där han fått seniorerfarenhet med ett bra lag. Så han kommer med en hel del kvaliteter som kommer hjälpa oss, säger tränaren Ralph Hassenüttel till klubbens hemsida och fortsätter:

- Jag vet hur högt Chelsea värderar honom och jag tror det här kommer bli en bra plats för honom att fortsätta sin utveckling..

Broja berättar om känslorna kring lånet:

- Jag är väldigt glad och väldigt exalterad över att ansluta till Southampton som är en väldigt bra Premier League-klubb.De har en fin historia och spelar i den bästa ligan i världen, så det är fantastiskt för en ung spelare att uppleva det.

Southampton sålde nyligen stjärnanfallaren Danny Ings till Aston Villa.

READY TO GO 👊#SaintsFC's newest recruit @armandobroja9 describes his style of play and picks out two key influences: