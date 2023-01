Officiellt: Southampton värvar Alcaraz

Southampton är jumbo i Premier League efter 18 omgångar med tre poäng upp till West Ham på säker mark ovanför nedflyttningsstrecket. Nu är det klart att "The Saints" förstärker truppen inför vårsäsongen.

På onsdagen blev det officiellt att Southampton värvar Carlos Alcaraz, 20, från argentinska Racing Club. Mittfältaren har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2027.

- "Charlys" ankomst är ett enormt tillskott för oss. Det har funnits mycket intresse för honom bland klubbar i Europa, så det är fantastiskt att få in honom samt att göra det tidigt i månaden. Han kommer att vara ett väldigt spännande alternativ och ge oss lite mer kreativitet i laget, vilket är något som vi kommer att dra nytta av, säger huvudtränare Nathan Jones till klubbens hemsida.

Argentinaren själv:

- Jag är väldigt glad över att bli en del av den här klubben. Jag kan inte vänta på att få börja träna och spela, samt ge 100 procent för klubben och tröjan.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano betalar Southampton 14 miljoner euro, cirka 158 miljoner kronor, för att köpa loss 20-åringen. Enligt uppgifterna har Racing en vidareförsäljningsklausul på 15 procent inskriven i avtalet.

Totalt noterades Carlos Alcaraz för tolv mål samt sex assist på 83 matcher för Racing Club sedan han blev uppflyttad till klubbens a-lag.

