Officiellt: Spearing återvänder till Liverpool

Jay Spearing, 33, är fostrad i Liverpool och tillhörde senast klubben fram till 2013, då han lämnade för Bolton och har under senaste åren hållit till på lite lägre nivå med spel i Tranmere Rovers i League Two under den gångna säsongen.

Nu meddelar Liverpool att Spearing återvänder, men som tränare för klubbens U18-lag. Han kommer framöver att arbeta ihop med Marc Bridge-Wilkinson och Tim Jenkins.

- Det är fantastiskt att välkomna Jay tillbaka till akademin och han kommer arbeta som U18-tränare på heltid, säger akademi-managern Alex Inglethorpe i en kommentar på klubbens hemsida.

Vidare kommer Spearing även att spela med klubbens U21-lag.

- Jay kommer att arbeta med Bridgey och Tim och kommer att vara aktivt involverad på träningsplanen med våra unga spelare. Han kommer även kunna spela för U21 för att ge de unga spelarna erfarenhet, säger Inglethorpe.