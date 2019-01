Officiellt: Suarez förlänger - och lånas ut till Arsenal

Denis Suarez förlänger med Barcelona – och lånas samtidigt ut till Arsenal. Det bekräftades under torsdagen. Det nya kontraktet mellan Barcelona och Suarez gäller fram till den sista juni 2021.

Lånet till Arsenal gäller fram till slutet av innevarande säsong - och "Gunners" har dessutom en option om att köpa loss Suarez efter att lånet avslutats. Londonklubben står för Suárez lön under låneperioden.

- Vi är väldigt glada över att Denis Suarez ansluter till oss. Han är en spelare som vi känner till bra och jag har arbetat ihop med honom i Sevilla. Han ger oss kvalitet och i flera olika offensiva positioner, så han kommer att hjälpa laget, säger Arsenal-tränaren Unai Emery i en kommentar på klubbens hemsida.

Denis Suárez spelade under Arsenals manager Unai Emery i Sevilla mellan 2014-2015. Under årets säsong i Barcelona har han fått mycket sparsamt med speltid och det har bara blivit två kortare inhopp i la Liga och Champions League. I Copa del Rey har det blivit fyra matcher för Suárez.

Mittfältaren Denis Suárez, 25, kom till Barcelona från Villarreal 2016 och ska nu alltså hjälpa Arsenal i kampen om en Europaplats.

Arsenal är just nu på fjärdeplats i Premier League-tabellen.

