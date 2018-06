Officiellt: Svensk talang till League One-klubb

Den svenske mittbackstalangen Thomas Isherwood, 20, lämnade sommaren 2015 Brommapojkarna för spel med Bayern München i Tyskland. Efter tre år i den tyska gigantens U19-lag och reservlag, så meddelade klubben i mitten av maj att han lämnar Bayern, när hans avtal går ut den 30 juni i år.

Nu står det klart att Isherwood fortsätter karriären i Bradford City i League One i England. Han har skrivit på ett avtal över två år.

- Jag känner mig hundra procent redo till att anpassa mig direkt till klubben, staden, kulturen och jag tror att det är viktigt för spelare att anpassa sig till det direkt. Jag anser att det var en viktig del för mig till varför jag kom till Bradford, då jag har familj här och känner till kulturen och fotbollen. Fotboll är som religion här och det är vad det är för mig med, säger han i en intervju på klubbens Twitter-konto.

Bradfords värvningsansvarige Greg Abbott uttalade sig också om nyförvärvet:

- Thomas blev rekommenderad till oss från människor i Bayern München, säger Abbott till klubbens hemsida.

- De hade hela tiden stora förhoppningar på honom, men de kände att det skulle bli svårt för Thomas att slå sig in i laget nu, fortsätter han.

Svensken gjorde under den gångna säsongen sex starter och tolv inhopp för Bayern Münchens reservlag i Regionalliga Bayern i Tyskland.

Bradford slutade förra säsongen på elfteplats i League One.

✍️ We are delighted to announce that Swedish Youth International Thomas Isherwood has today signed for #BCAFC. The former @FCBayern defender joins on an initial 2-year deal.



