Officiellt: Talang förlänger med Arsenal - och byter tröjnummer

Emile Smith Rowe kom till Arsenal redan som nioåring och har tagit hela vägen från ungdomslagen upp till A-truppen. Förra säsongen fick den offensive mittfältaren sitt stora genombrott när han spelade sammanlagt 33 matcher.

Nu belönas 20-åringen med ett nytt långtidskontrakt i Londonklubben. Det bekräftar Arsenal på sin hemsida under torsdagen.

Dessutom får Smith Rowe ett nytt, prestigefyllt tröjnummer: 10. Ett nummer som Paul Merson, Dennis Bergkamp och Mesut Özil tidigare burit i Arsenal-historien.

- Som vi alla såg förra säsongen är Emile en intelligent spelare med fantastisk förmåga. Hans skarphet i vändningarna och hans exceptionella blick för spelet har redan gjort honom till en nyckelspelare för oss, säger manager Mikel Arteta på Arsenals hemsida.

Arsenals tekniske direktör Edu:

- Emile är en spelare som representerar klubbens framtid och det är därför vi har gett honom nummer 10. Vi har tillit till Emile och vi vet att han har potentialen att bli en vacker spelare för många år framöver.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano sträcker sig Smith Rowes nya kontrakt till 2026.

New season. New contract. New number. ✍️ @emilesmithrowe pic.twitter.com/DT13LjBD1B

Official. Emile Smith-Rowe signs his new contract with Arsenal until June 2026, confirmed. Number 10. 🤝⚪️🔴 #AFC https://t.co/0oLWSdThxn