Officiellt: Tottenham lånar ut floppvärvning

Inför säsongen 2019-20 värvade Tottenham fransmannen Tanguy N'Dombele för ett klubbrekord om 55,4 miljoner pund. Men sedan dess har klubben inte fått den avkastning man velat på sin investering, då N'Dombele bänkats av flera tränare på grund av sin attityd och i fjol lånades han ut till Lyon - som Tottenham köpte honom av.

Nu står det klart att Spurs lånar ut N'Dombele igen, efter att han misslyckats med att göra intryck på Antonio Conte under försäsongen. Ny klubbadress för fransmannen blir Napoli, som lånar in honom över säsongen 2022-23 med en option för att värva honom permanent.

Totalt har N'Dombele gjort tio mål och nio assist på 91 framträdanden för Tottenham.

Tanguy Ndombele has joined Napoli on loan for the 2022/23 season.



Good luck, @TanguyNdombele!