Officiellt: Tottenham presenterar Mourinhos ersättare

Tottenham gav under måndagen besked om att chefstränaren José Mourinho och hans ledarstab tvingas bort från klubben. Detta efter en tid med svaga resultat, då Spurs är på sjunde plats i Premier League och tidigare i år åkte ut i Europa League.

Tottenham meddelade i går att tidigare spelaren Ryan Mason skulle leda lagets träning under måndagen, och nu bekräftar London-laget att Mason tillträder som tillfällig chefstränare över resten av säsongen.

- Vi har en stor tro på den här truppen med talangfulla spelare. Vi har en cupfinal och sex Premier League-matcher framför oss och nu fokuserar vi på att avsluta säsongen starkt, säger Spurs ordförande Daniel Levy i en kommentar på föreningens hemsida.

Mason kommer samtidigt få hjälp av Chris Powell och Nigel Gibbs, som tillfälliga assisterande tränare. Michel Vorm går även in som tillfällig målvaktstränare, medan Ledley King fortsätter i sin roll i ledarstaben.

Tottenham uppges samtidigt långsiktigt vilja ha in RB Leipzig-tränaren Julian Nagelsmann som ny chefstränare i klubben. På onsdag ställs Spurs mot Southampton i ligan och på söndag spelar laget final mot Manchester City i ligacupen.

