Officiellt: Tottenham sparkar Mourinho

Tottenham har haft en tuff säsong och är på sjunde plats i Premier League, samtidigt som laget åkte ut redan i åttondelsfinalen i Europa League. Tidigare under måndagen kom därmed rapporter om att chefstränaren José Mourinho tvingas bort från klubben.

Nu bekräftar Tottenham nyheten om att portugisen lämnar klubben. Ledarna Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin och Giovanni Cerra får i sin tur också gå.

- José och hans ledarstab har varit hos oss under en av våra mest utmanande perioder som klubb. José är professionell och har visat enorm motståndskraft under pandemin. På personlig nivå har jag haft glädje av att arbeta med honom och jag beklagar att det inte har fungerat som vi båda hade tänkt oss. Han kommer alltid att vara välkommen här och vi vill tacka honom och hans tränare för deras bidrag, säger Tottenhams ordförande Daniel Levy i en kommentar på klubbens hemsida.

I stället kommer tidigare Spurs-spelaren Ryan Mason, som är fostrad i klubben och tillhörde dess A-lag mellan 2008-2016, att leda A-lagets träning under måndagen. Enligt den trovärdige journalisten Fabrizio Romano kommer Mason att ta över huvudansvaret för laget fram till säsongens slut. Han uppges även få hjälp av Chris Powell.

Tottenham skriver i sin tur, på sin hemsida, att klubben framöver kommer ge besked om vem som tar över som chefstränare.

