Officiellt: Tottenham-stjärna skriver sexårsavtal

Tottenhams engelske landslagsmittfältare Dele Alli, 22, lämnade sommaren 2015 MK Dons för spel i Tottenham och slog direkt igenom med tio mål och nio assist under sin debutsäsong i Premier League. Sedan dess är han en av lagets nyckelspelare och given på både lagets och det engelska landslagets innermittfält.

I dag gav Tottenham därför sina supportrar ett rejält glädjebesked, då klubben meddelade att Alli har förlängt sitt kontrakt fram till den sista juni 2024.

Alli har under sin sejour i Tottenham gjort totalt 48 mål på 153 framträdanden i alla turneringar. I höst är han noterad för ett mål på sex matcher i Premier League.

✍️ We are delighted to announce that @dele_official has signed a new contract with the Club, which will run until 2024. #COYS