Officiellt: Tottenham värvar dansk landslagsspelare

Det har varit på gång ett tag och nu är det också officiellt.

Tottenham meddelar på sin hemsida att man värvar den danske landslagsmannen Pierre-Emile Højbjerg, 25, från Southampton. Kontraktet är skrivet till sommaren 2025.

- Jag tror att klubben går en fantastisk framtid till mötes och det ville jag verkligen bli en del av, säger Højbjerg i en kommentar på Tottenhams Twitterkonto.

The Guardian har tidigare uppgett att Tottenham får betala runt 17 miljoner pund, ungefär 175 miljoner kronor, i övergångssumma. Samtidigt som dansken är klar för Tottenham går ”Spurs”-ytterbacken Kyle Walker-Peters i motsatt riktning, till Southampton, i en permanent flytt. 23-årige Walker-Peters var den gångna säsongen utlånad till "Saints".

Højbjerg har tidigare i sin karriär spelat för Bayern München, Augsburg och Schalke. Därtill har mittfältaren gjort 33 landskamper för det danska landslaget.

✍️ We are delighted to announce the signing of Pierre-Emile Højbjerg from Southampton!#HøjbjergIsHere ⚪️ #COYS