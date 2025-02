Officiellt: Tottenham värvar Danso

Först såg det ut som att Kevin Danso, 26, skulle skriva på för Wolverhampton. En läkarundersökning ska ha varit bokad, till och med.

Men sent in i affären kom Tottenham in och kapade den. Nu är kapningen fullbordad och mittbacken har presenterats av Londonklubben.

Danso ansluter från franska Lens på ett lån över resten av säsongen med efterföljande köpobligation, bekräftar Tottenham.

Övergångssumman uppges landa på 25 miljoner euro, nästan 290 miljoner kronor, medan kontraktet uppges sträcka sig till och med juni 2030.

Utöver Lens har Danso ett förflutet i klubbar som Augsburg, Fortuna Düsseldorf och Southampton. Han är även österrikisk landslagsman.