Officiellt: Tyske mittfältaren lämnar Liverpool

Den tyska mittfältaren Emre Can lämnar Liverpool. Det bekräftar klubben via sitt Twitter-konto där de samtidigt berättar att Joe Flanagan har gjort sitt i klubben.

I Twitter-inlägget där klubben bekräftar att de bägge spelarna lämnar skriver man:

”Alla i Liverpool vill tacka de spelare som lämnar för deras bidrag till klubben och vi önskar dem lycka till i framtiden”

Can anlände till Liverpool inför säsongen 2014 när han kom från tyska Bayer Leverkusen, men efter fyra år i klubben lämnar alltså tysken. I år spelade mittfältaren 38 matcher för Liverpool i alla ligor och cuper och svarade för sex mål och fem assist.

Tysken har under den senaste tiden ryktats till Italien och Juventus. I slutet av april kom bland annat uppgifter om att han skulle vara helt klart för den gamla damen men han har alltså inte presenterats ännu.

Joe Flanagan har under vårsäsongen varit utlånad till Bolton och får nu söka nya klubbar.

Emre Can and Jon Flanagan will both leave the club upon the expiry of their contracts this summer.



Our full #PL retained list: https://t.co/HuG8VS9p1x



Everybody at #LFC thanks all departing players for their contributions and wishes them the best of luck for the future. pic.twitter.com/5JakqLejT4