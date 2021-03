Officiellt: United anställer sportchef: "Ett privilegium"

Manchester United har anställt John Murtough som sportchef och forne spelaren Darren Fletcher som teknisk direktör. Det blir första gången som Manchester United har en renodlad sportchef.



"John kommer ha ett övergripande ledarskap och ansvar för verksamheten. Detta bygger på det arbete som John redan har genomfört de senaste åren, i nära samarbete med Ole Gunnar Solskjaer och resten av personalen för att skapa strukturer, processer och kultur för att leverera långvarig framgång på planen. Detta har inkluderat översyner av klubbens akademi- och rekryteringsavdelning", skriver klubben på sin hemsida.

Murtough kommenterar den nya anställningen:



- Det är ett privilegium att vara en del av den här processen och en ära att leda Manchester United och arbeta tillsammans med så många andra framstående medarbetare, där alla är dedikerade till att leverera framgång till den här klubben.



Darren Fletcher roll innefattar bland annat att bygga en stabil väg för ungdomsspelarna att ta steget och etablera sig i seniorlaget.



- Det är fantastiskt att vara tillbaka och jag är mycket glad över att ta mig an den här nya rollen. Vi går i rätt riktning och jag ser fram emot att fortsätta arbeta med Ole och hans stab.

Fletcher gjorde som spelare 342 matcher för klubben mellan 2003-2015.

"I'm delighted with the announcement of Darren Fletcher and John Murtough," says Ole.



"He went from a young man to a Champions League winner here, and he has a bright eye for football so he can have an impact."#MUFC pic.twitter.com/iiB4GsxxRr