Officiellt: United värvar portugisisk ytterback

Dalot har skrivit på ett femårskontrakt med Manchester United, med option på ytterligare ett år.

- Diogo är en extremt talangfull ung försvarare med alla kvaliteter för att snabbt bli en stor spelare för den här klubben. Han har alla egenskaper som en ytterback behöver: fysiskt, en taktisk intelligens och teknisk kvalitet kombinerat med mentaliteten från Portos akademi som förbereder spelare för mogenheten de behöver på professionell nivå, säger Uniteds tränare José Mourinho, som tidigare verkat i Porto.

Dalot själv är glad över att komma till United.

- Att gå till Manchester United är en otrolig möjlighet för mig. Jag har vuxit upp i Portos akademi och jag är så tacksam för allt de har gjort för mig. Men chansen att komma till världens största klubb är helt enkelt något jag inte kan tacka nej till, säger Dalot.

Dalot har under karriären gjort åtta framträdanden för Portos A-lag, där han tidigare spelat för klubbens ungdomslag. Dessutom har han en mängd landskamper för Portugals olika U-landslag på meritlistan.

United har tidigare gått ut med att man är överens med Sjachtar Donetsk om en övergång för brasilianske mittfältaren Fred, men den övergången är inte igenom till 100 procent ännu.

