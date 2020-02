Officiellt: Uniteds nödlösning klar – lånar in tidigare PL-anfallare från Kina

Manchester United och tränaren Ole Gunnar Solskjær har efter Marcus Rashfords skada tidigare i januari varit tydliga med att klubben vill se en ersättare på anfallspositionen. Flera namn har kopplats ihop med klubben, där allt från Willian José till Carlos Tevez har sagts vara av intresse från storklubben.

Under deadline day kom istället rapporterna om att det hetaste spåret var Odion Ighalo. Den nigerianske anfallaren, som tidigare spelat Premier League med Watford, tillhör numera kinesiska Shanghai Shenhua.

Nu är också affären officiell. Manchester United meddelar, efter att transferfönstret stängt i England, att klubben har lånat in 30-åringen för resten av den engelska säsongen.

- Odion är en erfaren spelare. Han kommer att komma in och ge oss alternativ med en annan sorts forward för den korta tid han stannar hos oss. Han är en bra kille och är väldigt profesionell, han kommer utnyttja sin tid här på bästa sätt, säger managern Ole Gunnar Solskjær till klubbens hemsida.

Ighalo gjorde under 2019 tio mål på 17 matcher i den kinesiska högstaligan och på 100 matcher i engelska Watford noterades han för 40 mål och elva assist.

✍ #MUFC can confirm that Odion Ighalo will join us on loan from Shanghai Shenhua until the end of the season.



Welcome, Odion! 🔴