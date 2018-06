Officiellt: Vändningen - United-mittfältare får nytt kontrakt

Manchester Uniteds belgiske mittfältare Marouane Fellaini, 30, har sedan han under 2013 följde med David Moyes från Everton till United fått utstå hård kritik av både supportrar och brittisk media för sina insater i klubben. Mittfältaren har under en längre tid ryktats vara på väg bort, men i går kom nya uppgifter om att han kan vara nära en förlängning.

Nu meddelar Manchester United, via sitt Twitter-konto, att Fellaini förlänger sitt kontrakt med föreningen över säsongen 2020.

- Jag vill rikta ett speciellt tack till José (Mourinho) för att han alltid tror på mig. Mitt fokus är just nu på VM och jag ser därefter fram emot en framgångsrik säsong, säger Fellaini till klubbens hemsida.

- Jag är väldigt glad över att Marouane stannar hos oss. Jag har alltid trott på hans önskan att stanna i klubben och jag är glad över att han tecknat ett nytt kontrakt, säger United-tränaren José Mourinho till hemsidan.

Fellaini har under sin tid i United gjort 20 mål på 156 framträdanden och stod under den gångna säsongen för fyra mål på 16 matcher i Premier League.

