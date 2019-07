Officiellt: Vänsterback återvänder till City

Manchester City förstärker. Angelino från PSV Eindhoven har skrivit på till och med 2023 och återvänder därmed till klubben. - Jag tror att jag kan utvecklas under Pep, säger han i ett uttalande på Citys hemsida.

Under åren 2014-2018 spelade spanjoren Angelino i Manchester City. Under den perioden var han utlånad ett stort antal gånger, bland annat New York City och Mallorca, och 2018 lämnade han han klubben för spel i Eredivisie och PSV Eindhoven. Väl där fick han en ordinarie roll i laget och noterades förra säsongen för 34 ligamatcher.

Nu har City köpt tillbaka den 22-årige försvararen, som håller till på vänsterkanten, det låter man meddela under onsdagskvällen.

- Det känns jättespännande att få komma tillbaka till City, ett lag som spelat fantastisk fotboll under Pep Guardiola, säger han i en kommentar.

Angelino tror att han efter den lyckosamma sejouren i PSV kan utvecklas ännu mer nu.

- Jag tror att mitt eget spel kan utvecklas under Peps ledning och jag är väldigt säker på att klubben kommer att bli starkare och starkare de kommande åren.

Enligt Daily Mail betalar City 5,3 miljoner pund, motsvarande runt 62 miljoner kronor.

Tidigare under dagen blev också officiellt att Manchester City betalat utköpsklausulen på över 700 miljoner kronor för Atletico Madrids Rodri.