Premier League-nykomlingen Watford meddelade under torsdagen att klubben gjort klart med en ny mittback, Nicolas Nkoulou, 31. Backen lämnade i somras Torino och har sedan dess varit utan klubb. Parterna har kommit överens om ett avtal över den här säsongen.

Nkoulou har tidigare även en bakgrund med spel i Lyon, Marseille och Monaco och är nye Watford-tränaren Claudio Ranieris första värvning.

Watford har tagit sju poäng på sju matcher och är på 15:e-plats i Premier League.

🤝 We are delighted to announce the signing of Cameroonian defender Nicolas Nkoulou.



Welcome to Watford, Nicolas! 🐝@_AFEX