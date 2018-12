Officiellt: West Bromwich lånar från Everton: "Det här är en bra början"

Mason Holgate har fått sparsamt med speltid i Everton under säsongen, totalt har det blivit fem framträdanden för backen i Premier League. Nu står det klart att han kommer att lånas ut till West Bromwich i Championship till och med sommaren.

- Han är snabb, smidig, atletisk och bekväm med bollen, säger tränaren Darren Moore i en kommentar på klubbens hemsida.

- Jag såg honom spela mot Salomon Rondon i den mållösa oavgjorda matchen förra säsongen på The Hawthorns (West Bromwichs arena). Jag tyckte han var helt outstanding. Jag vill få våra affärer klara så fort som möjligt och det här är en bra början - jag är tacksam över att få in honom i laget.

West Bromwich ligger på tredjeplats i Championship.

