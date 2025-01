Officiellt: West Ham sparkar Julen Lopetegui

Julen Lopetegui har hängt löst en längre tid, då West Ham - trots en storsatsning i somras - har gått trögt i Premier League. I dagarna uppgav The Guardian att Lopetegui hängde lös.

Nu är det officiellt. Under torsdagen bekräftar "The Hammers" att man sparkar huvudtränaren. Vidare tvingas även ledarna Pablo Sanz, Oscar Caro, Juan Vicente Peinado, Borja De Alba och Edu Rubio lämna.

"Ledningen vill tacka Julen och hans stab för deras hårda jobb under tiden med "Hammers" och önskar dem lycka till", skriver klubben.

Nu har arbetet med en ny tränare påbörjats, skriver klubben. Men någon ytterligare kommentar ger man inte.

Enligt The Guardian är den förre ÖFK-tränaren Graham Potter överens med Londonklubben om att ta över som huvudtränare.

Potter ledde senast Chelsea mellan september 2022 och april 2023. Han har tidigare även tränat Brighton & Hove Albion och Swansea City på de brittiska öarna, förutom ÖFK.

West Ham har åkt på två raka storförluster mot Liverpool och Manchester City (5-0 och 4-1).