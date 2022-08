Officiellt: West Ham värvar Paquetá

West Ham, som förra säsongen slutade på sjunde plats i Premier League, har inte imponerat under inledningen av den här säsongen i England. Efter tre raka förluster i ligan kom i helgen första segern mot Aston Villa med 1-0 på Villa Park.

Nu agerar West Ham och gör en stor värvning genom att presentera den brasilianske landslagsspelaren Lucas Paquetá, 25, från Lyon. Kontraktet sträcker sig över fyra år med en option om förlängning med ytterligare ett år.

- Jag är extremt glad över att vara här. Jag hoppas att det här är början på en fin resa och jag hoppas att min tid här blir framgångsrik, säger brassen på klubbens hemsida.

- Förra säsongen var väldigt bra för West Ham och jag hoppas att vi kan njuta av fler bra säsonger under min tid här. Jag är glad över att få dra på mig West Ham-tröjan och jag vill visa supportrarna vad jag kan göra, fortsätter han.

Enligt transfer-journalisten Fabrizio Romano är övergångssumman på 60 miljoner euro, drygt 640 miljoner kronor. Det innebär att det är West Hams dyraste värvning någonsin, vilket klubben även bekräftar på sin hemsida.

Paquetá, som kom till Lyon från Milan 2020, stod förra säsongen för elva mål och sju assist på 44 framträdanden med den franska storklubben. Han har även gjort sju mål på 33 matcher med Brasiliens landslag.

Born in Brazil, but now East London is his home.



Bem-vindo, @LucasPaqueta97! 😍🇧🇷 pic.twitter.com/N5AaDQROPD