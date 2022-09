Officiellt: Willian återvänder till Premier League - klar för Fulham

Willian, 34, har ett förflutet hos både Chelsea och Arsenal. I augusti 2021 bröt han ömsesidigt kontraktet med "Gunners" för att återvända till Corinthians som han fostrats hos och supportat sedan barnsben.

Men tiden i den brasilianska klubben fick ett jobbigt avslut. I mitten av augusti i år bröt 34-åringen sitt kontrakt med Corinthians efter att under flera månaders tid ha fått utså hot mot sig själv och sin familj. Det ska ha skett online, hävdar han.

Nu står det i stället klart att han återvänder till Premier League, men denna gång till en annan Londonklubb. Fulham bekräftar under torsdagen att man värvat Willian för ett kontrakt som sträcker sig över ett år.

- Jag är glad över att vara här och jag är glad över att vara tillbaka i Premier League, säger brassen i en kommentar på klubbens hemsida och fortsätter:

- Fulham är en speciell klubb, en klubb som vill bli bättre och som vill fajtas för något större. Jag är därmed här för att hjälpa till, och jag ser fram emot att komma igång.

Willian har gjort 38 mål och 44 assist på 259 matcher i Premier League.

Great to have you here, Willian! 🤍#WillcomeToSW6 📍 | #FFC