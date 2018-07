Officiellt: Wilshere klar för ny Premier League-klubb

Den engelske mittfältaren Jack Wilshere, 26 lämnade efter den gångna säsongen Arsenal efter 17 år i klubben och bekräftade sitt beslut i ett känslosamt "brev" på Instagram. Han blev erbjuden ett nytt kontrakt av klubben, men blev däremot inte garanterad speltid.

"Min intention genom de här diskussionerna (om ett nytt kontrakt) har alltid varit att fortsätta att vara en Arsenal-spelare. Jag har varit i Arsenal i 17 år och jag har alltid känt mig som en del av klubben. Min önskan var att stanna och fakta är att jag tänkte signera ett kontrakt som var värt mindre ekonomiskt för att få fortsätta i klubben", skrev han bland annat i Instagram-inlägget då.

Nu står det klart att han flyttar vidare till en konkurrent i Premier League. West Ham meddelade i dag på sin officiella hemsida att Wilshere är klar för tre år med klubben.

- Det känns bra, det känns speciellt, säger han till klubbens hemsida.

- Människor har säkert sett bilder på mig i en West Ham-tröja och jag har goda minnen från min barndom från att ha supportat West Ham och sett laget på Upton Park. Det känns bra och så klart är min familj och några av mina vänner West Ham-fans, fortsätter han.

West Hams sportchef Mario Musillos om övergången:

- Manuel (Pellergrini) och jag identifierade honom som vårt mål så snart vi gick med i klubben och jag är glad över att vi lyckades säkra hans signatur före ett antal lag, säger han till klubbens hemsida.

- Jack är en spelare med stor erfarenhet och kvalitet på högsta nivå, som har spelat hela sin karriär i Premier League, fortsätter han.

Wilshere stod under den gångna säsongen för ett mål och tre assist på 20 matcher för Arsenal i Premier League.

Our new midfielder has arrived... #WelcomeJack pic.twitter.com/kPd7hm4YxZ