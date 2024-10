Officiellt: Wilshere lämnar Arsenal - får roll i Norwich

Tidigare Arsenal-stjärnan Jack Wilshere, 32, har under senaste åren arbetat i London-klubbens akademi, men lämnar nu sitt uppdrag som huvudtränare för klubbens U18-lag.

Under onsdagen står det klart att Wilshere i stället får en roll i Championship-klubben Norwichs ledarstab. Han kommer in som ersättare till Narcis Pelach, som nyligen lämnade för att ta över konkurrenten Stoke City i den engelska andraligan.

- Jag har älskat varje minut av min tid som U-18-huvudtränare och jag vill tacka Edu, Per, Mikel, mina kollegor i akademin och alla i klubben för deras fantastiska stöd under min tid i klubben, säger Wilshere på Arsenals hemsida och fortsätter:

- Som alla vet är Arsenal och kommer alltid att vara en del av den jag är, och klubben betyder så mycket för mig. Den här möjligheten har dock kommit vid rätt tidpunkt för att utveckla min tränarkarriär i en A-lagsmiljö.

Arsenals akademichef Per Mertesacker:

- Jacks utveckling som tränare under de senaste två säsongerna har varit riktigt imponerande. Jack har representerat Arsenal på bästa möjliga sätt, både som spelare och som akademitränare, säger tysken på klubbens hemsida.

Han fortsätter:

- Vi är naturligtvis alla ledsna att se Jack lämna, men vi är så stolta över att vi har spelat en positiv roll i hans utveckling in i nästa steg av hans karriär som ung tränare. Vi önskar Jack och hans familj lycka till i Norwich City.

Norwich leds i dagsläget av dansken Johannes Thorup, medan Glen Riddersholm, som har en bakgrund i IFK Norrköping, är assisterande tränare i klubben. Norwich är i dagsläget på sjunde plats i andraligan.

Wilshere avslutade sin spelarkarriär i danska Århus under 2022, men är mest känd för sin tid i Arsenal med 197 framträdanden. Han stod även för två mål på 34 A-landskamper med England.