Officiellt: Winqvist blir assistent i Arsenal

Patrick Winqvist, som har en bakgrund som chefstränare i Trelleborgs FF, har under senaste åren varit assisterande tränare i FC Rosengård och Mjällby AIF.

Nu meddelar Arsenal att Winqvist kommer in som assisterande tränare till Jonas Eidevall i klubbens A-lag, som är på andra plats i Women's Super League.

Eidevall tog över Arsenal under 2021, och jobbade dessförinnan ihop med Winqvist i Rosengård i damallsvenskan.

Arsenal ställs den 15 januari mot Chelsea i ett toppmöte i England. I Arsenal spelar sedan tidigare även svenska landslagsspelarna Lina Hurtig och Stina Blackstenius.

Fotbollskanalen söker Patrick Winqvist.

A new addition to our backroom staff…



Assistant coach, Patrick Winqvist 👋 pic.twitter.com/utC3FOlnjN