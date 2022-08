Officiellt: Wolves värvar Kalajdzic

Sedan Sasa Kalajdzic anslöt till Stuttgart sommaren 2019 har han noterats för 24 mål samt tolv assist på 60 matcher. Under sommarens transferfönster har den 25-årige forwarden kopplats ihop med en rad klubbar, och nu står det klart att han tar steget till Premier League.

På onsdagen blev det officiellt att Wolverhampton värvar Kalajdzic. Kontraktet är skrivet till juni 2027, med option på ytterligare ett år.

- Vi är väldigt glada över att ha säkrat värvningen av Sasa, som är en talangfull ung forward med många utmärkta egenskaper i sitt spel. Dessutom passar han in i profilen vi har letat efter i sommar, säger Scott Sellars, teknisk direktör i Wolves, till klubbens hemsida.

- Sasa hade stor framgång i tyska Bundesliga och vi ser nu fram emot att se vad han kan göra i Premier League.

Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano betalar Wolves 18 miljoner euro, motsvarande cirka 190 miljoner svenska kronor, plus bonusar för att köpa loss Kalajdzic.

Sasa Kalajdzic har även fyra mål på 15 landskamper för Österrike på meritlistan.



