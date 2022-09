Officiellt: Zakaria klar för Chelsea

Juventus-mittfältaren Denis Zakaria, som anslöt från Borussia Mönchengladbach i vintras, har inte varit ryktenas man i sommar, men trots det blir det nu en flytt på deadline day.

Chelsea meddelar att Denis Zakaria, 25, ansluter till klubben.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano ville Chelsea i grunden ha in Ibrahim Sangaré från PSV Eindhoven, men när den affären sprack fick klubben i stället tänka om och valde därmed att gå för den schweiziske landslagsspelaren.

Det hela rör sig om ett lån över säsongen 2022/23, med en köpoption på 30 miljoner pund (knappt 375 miljoner svenska kronor) inskriven i avtalet.

- Jag är väldigt glad och stolt över att vara här. Jag kan inte vänta på att få se er snart på Stamford Bridge, säger Zakaria till klubbens hemsida.

Zakaria är den här säsongen noterad för två matcher med Juventus i Serie A.

Swiss international Denis Zakaria has joined us on loan from Juventus for the remainder of the 2022/23 campaign! 😁#ZakariaIsChelsea