O'Hara kritiserar Solskjær: "Killen dödar spelare"

Manchester United har under senaste tiden haft det tufft och föll under lördagen mot Manchester City med 2-0 på Old Trafford i Premier League. United är därmed på femte plats med 17 poäng efter elva omgångar och med nio poäng upp till Chelsea i serieledning.

I somras värvade United den engelske yttern Jadon Sancho, 21, för ett jättebelopp, men trots det fick spelaren åter börja på bänken och hoppa in i paus mot Manchester City. Därmed fick Sancho lite mer speltid än i de två senaste ligamatcherna mot Tottenham och Liverpool, då han blev kvar på bänken i 90 minuter.

Nu uttrycker tidigare Premier League-spelaren Jamie O'Hara kritik gentemot United-managern Ole Gunnar Solskjær för norrmannens hantering av Sancho och även Donny van de Beek, som fått varierat med speltid sedan flytten från Ajax sommaren 2020.

- De har lagt 70 miljoner pund på Sancho och när han spelar för Solskjær hamnar han utanför Englands trupp. Killen dödar spelare. Van de Beek var nominerad till Ballon d'Or och nu får han inte en enda match, säger O'Hara enligt Daily Mail.

O'Hara tycker inte att Solskjærs hantering av spelarna fått så mycket uppmärksamhet.

- Det går under radarn. Om det var José Mourinho skulle folk sagt: "Vad gör du med den här spelaren?". Sancho är utanför Englands trupp på grund av Solskjær och det är inte tillräckligt bra, säger han.

Sancho är i höst noterad för noll mål och noll assist på 13 matcher, varav sex från start. Van de Beek har i sin tur gjort noll mål och noll assist på fem matcher, varav två från start, under den här säsongen.

Jamie O'Hara avslutade sin spelarkarriär i Gillingham 2016. Han tillhörde även bland annat Tottenham, Wolverhampton och Fulham under sin karriär.

Efter landslagsuppehållet ställs United mot Watford den 20 november i Premier League.