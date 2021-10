Okände Englandssvensken extraknäcker i West Ham - berättar om skandalspelaren: “Han ler inte så mycket”

I London är landmärkena många. När Patrick Öhman ska beskriva var hans bostad, som han ringer ifrån, ligger tar han därför hjälp av just ett sådant: “Crystal Palace hemmaplan, Selhurst Park, finns i närheten.” När det kommer till att nå de allra mest centrala delarna av miljonstaden tar det mellan tio och femton minuter med tunnelbana från hans hem.

- Du kan snabbt ta dig till sevärdheter som Big Ben. Orpington, där jag bor, är däremot ett vanligt bostadsområde, berättar han för Fotbollskanalen.

Även om gemene fotbollsintresserad i Sverige inte har koll på honom, är det andra gången på kort tid som han är i kontakt med svensk media: häromveckan gästade han ​​podcasten Football's coming home. Där blev det mycket snack om England och fotboll, men det är långt bort från de Brittiska öarna som han formades som människa och spelare.

Med en svensk mamma och en pappa från Australien växte Patrick Öhman upp i västmanländska Västerås. Där började han som tioåring att spela i Skiljebo. På Widénska Gymnasiet kom han senare att få varva läxor och prov med schemalagt fotbollsspelande. En av de målvakten delade plan med då var landslagsbacken och Manchester United-försvararen Victor Nilsson Lindelöf.

- Det blev några matcher tillsammans i skollaget. Victor kommer nog inte ihåg mig; han var ett år äldre och lämnade för Benfica i rätt tidig ålder. Efter att det har han verkligen haft en helt fantastisk karriär.

Efter att ha lämnat sin moderklubb för IK Sirius och därefter närliggande Upsala IF, satt Öhman på ett treårsavtal med det dåvarande division två-laget Syrianska. En stagnerad utveckling fick honom att göra som “Vigge”: välja England.

- Det var två år kvar på kontraktet med Syrianska, men jag kände verkligen “det här är inte för mig”, jag tog inte de kliv jag ville. Jag hade ett behov av att få prova något helt annat och har alltid haft stora ambitioner med min fotboll.

Han fortsätter:

- En långt historia kort: Jag träffade en spelare som hade en engelsk agent, som jag kom i kontakt med. Han hjälpte mig att komma över hit och fixade provspel. Efter tre veckor av träningar med olika klubbar erbjöd Crystal Palace mig ett ställe att träna på över sommaren. Den chansen tog jag direkt, jag hade inget att förlora och tänkte aldrig “fan va läskigt” att flytta till en storstad som London.

Som 21-åring tränade han främst med Palace U23-lag, men det fanns de tillfällen då han fick ta steget upp till seniorerna och möta flera välkända ansikten.

- Det är många spelare som finns där i dag också. Wayne Hennessey har lämnat, men Wilfried Zaha och Christian Benteke spelade där och är fortfarande kvar. Det är en hel del namn som slår ganska högt.

Hur var det att byta Syrianska i division 2 mot träningsspel med Zaha och Benteke?

- Det är som natt och dag - det går inte att jämföra: träningsmiljön med planer som är som golfgreener... Det var bara att försöka hänga med så gott du kunde. Jag försökte se och lära och ta in så mycket information som bara möjligt.

Inför säsongen 2017 slutade han träna med Crystal Palace och skrev på för Egham Town, ett lag i den åttonde högsta divisionen. Sedan dess har svensken spelat i sex andra lag, vilket skapar en uppfattning om att han bytt arbetsgivare mest hela tiden. Själv nyanserar han gärna den bilden.

- Om jag ska vara riktigt ärlig så är det inte så värst många klubbar. Det ser nog värre ut än vad det är. Men det här med en hel del klubbadresser är vanligt utanför League Two: spelare byter klubbar hela tiden i stort sett. Det finns två eller tre lag som du egentligen kan stryka, dem har jag bara gjort någon enstaka match för.

Medan klubbarna varit flera, har ett uppdrag varit extra varaktigt. Från försäsongen 2017 till i dag (med undantag för ett uppehåll på ett och ett halvt år till följd av coronapandemin) har Öhman parallellt med anställningarna hos andra lag varit träningsmålvakt i West Ham. Jobbet fick han via en kontakt i Egham Town.

- När det blivit landslagssamlingar och tidigare spelare som Joe Hart följt med England och Lukasz Fabianski dragit till Polen, har jag kallats in. Då de flesta målvakterna åkt iväg har jag fått träna med A-laget och den del av truppen som stannat kvar.

Jack Wilshere, Patrice Evra, Andy Carroll, Javier Hernández. Det är en uppsjö av namnkunniga spelare som han delat träningsplan med.

- Jag är stor Manchester United-supporter. Att få träna med Evra och “Chicharito” (Javier Hernández)... När det är smålagsspel går det snabbt, det går undan. Då förstår du att det sitter lite kvalitet i de där grabbarna.

Patrice Evra har ryktet om sig att vara rätt kul. Hur var han att träna tillsammans med?

- Han är ganska livlig. Han är en skämtare. Men när du väl kommer ut på fotbollsplanen blir det naturligtvis väldigt seriöst.

En som han stött på i “Hammers” är den omtalat hetlevrade Marko Arnautović. Tidigare har han bland annat åkt fast för fortkörning och i samband med det uppträtt aggressivt mot polisen, samt blivit avstängd under sommarens EM efter anklagelser om att ha gjort ett diskriminerande uttalande gentemot en motståndare. Det senare bad han om ursäkt för på Instagram.

- Han är en fantastisk fotbollsspelare, men han är ganska temperamentsfull på träningarna. Han ler inte så mycket, för att uttrycka sig så. Samtidigt känner jag ju inte honom och han var som många andra, fruktansvärt professionell, menar Öhman.

Alltjämt spelar han dock matcher på annat håll. Till slut blev det spel i Margate, som huserar några hack ner i ligasystemet under de fyra främsta divisionerna: Premier League, Championship, League One och League Two. Verkligheten kunde däremot vara en helt annan.

- Jag var väldigt nära att åka till Skottland. Det fanns ett avtal som i princip var klart och det var jubel där hemma. Men jag vet inte riktigt vad som hände i förhandlingarna med klubben, som var ganska stor i skotska Premier League. Det var en väldig besvikelse - fruktansvärt surt - att det inte blev något. Det var en berg-och-dalbana i känslor.

Att spela i ett lag som Margate var inte vad han väntade sig inför säsongen.

- Jag var hemma och var redo på att få åka upp, men det blev inget. Och inga svenska klubbar var intresserade av att ta in mig på provspel, så då sket jag i Sverige. Valet här föll på Margate, som inte riktigt ligger på den nivån jag vill spela på men det blev den bästa lösningen just nu.

Även om många matcher är att vänta innan ett bokslut kan göras vid den här säsongens slut, vet han precis vad han har siktet inställt på.

- Målet är ett stabilt kontrakt som proffs någonstans.