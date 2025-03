Olsen höll nollan mot Brentford

Under lördagen gästade Aston Villa Brentford i Premier League. Och Villas förstekeeper Emiliano Martínez saknades i truppen.

Då klev svenske Robin Olsen in mellan stolparna. Detta blev hans tredje framträdande i Premier League den här säsongen.

Och han gjorde det med bravur.

35-åringen höll nämligen nollan och stod för ett par parader när Aston Villa besegrade Brentford och klev upp på sjundeplatsen i Premier League.

Robin Olsen såg dock ut att ha ont i sin rygg åtskilliga gånger under matchens gång.

- Robin Olsen ser inte bekväm ut alls. Han gjorde en rutinräddning, och direkt reste han sig upp och tog sig för ryggen, sa den förre landslagsbacken Matt Upson i BBC.

- Olsen har känt av något i ryggen. Men han kallar inte på behandling, sa Sky-reportern David Richardson.

Matchvinnaren blev Ollie Watkins, som har spenderat några säsonger i just Brentford. Tidigt i den andra halvleken vek engelsmannen in till höger och bankade in det avgörande målet för Birmingham-gänget.