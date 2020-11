Olsen lycklig i Premier League: "Det finns en plan"

På transferfönstrets sista dag blev det klart: Robin Olsen lånas ut från Serie A-klubben Roma till Everton i Premier League. Nyligen gjorde målvakten debut för sin nya klubb, mot Newcastle, och han strålar när han pratar om starten i England.

- Det har känts riktigt bra. Jag kom dit efter förra samlingen (med landslaget) och jag kom in i det väldigt snabbt. Det var enkelt att komma in i gruppen. De välkomnade mig och jag fick chansen att spela för någon vecka sedan. Det har gått riktigt bra, säger Olsen.

Efter 2-1-förlusten mot Newcastle i debuten hyllades Olsen som Evertons bäste spelare, men därefter placerades han på bänken mot Manchester United. Men svensken är lugn, trots att konkurrenten Jordan Pickford gick före sist.

- Jordan är riktigt bra. Han är etta i England. Samtidigt gör det mig bättre. Man hjälper varandra. Jag ser bara positivt på konkurrensen.

- Sen finns det en plan med allting, och den fick jag presenterad för mig när jag skrev på. Mitt fokus är bara att gå till varje träning, ge allt, bli bättre på allt och vara med och konkurrera om en plats. För jag vill också spela.

Olsen berättar att han haft ett samtal med managern Carlo Ancelotti och att planen han fått höra låter lovande.

- Jag håller den för mig själv, men det finns en bra plan. Sen är det upp till mig, hur jag presterar.

Just nu är Olsen på landslagsuppdrag med Sverige. Under lördagen väntar avgörande Nations League-match mot Kroatien. Seger är ett måste för att Blågult ska ha chansen att hänga kvar i A-divisionen.

Sverige-Kroatien spelas under lördagen och kan ses på TV4, C More Fotboll och cmore.se. Sändningsstart: 20.00.