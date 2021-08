Olsen uppges nära Sheffield United

Roma-målvakten Robin Olsen, 31, har den senaste tiden kopplats ihop med Sheffield United, som sålt sin förstemålvakt Aaron Ramsdale till Arsenal.

I förra veckan skrev Il Messaggero att Roma var överens med Sheffield United om en övergång för Olsen. Senare hävdade en annan italiensk tidning, Il Tempo, att svensken tvekade över en flytt.

Nu uppger transferjournalisten Fabrizio Romano att övergången är nära att bli klar. Övergången väntas bekräftas inom kort och enligt samma källa rör det sig om ett lån över en säsong.

Förra säsongen var landslagsspelaren utlånad till Premier League-klubben Everton.

Olsen anslöt till Roma från FC Köpenhamn sommaren 2018. I Serie A-klubben har han gjort 35 matcher.

Robin Olsen is close to join Sheffield United from AS Roma, here-we-go soon. He’s expected to be Ramsdale replacement, deal agreed on one-season loan. 🔴🇸🇪 #DeadlineDay