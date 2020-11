Otäck smäll - Wolves-stjärna utrullad på bår

Wolverhampton-anfallaren Raul Jimenez spelade under söndagen från start mot Arsenal i Premier League, men blev inte kvar länge på planen. Anfallaren skallade nämligen tidigt ihop med Arsenals mittback David Luiz efter en hörna.

Jimenez och Luiz blev sedan båda liggande i gräset, medan övriga spelare såg tagna ut när de såg på när medspelarna fick behandling. Efter en stund reste sig Luiz upp och blev därefter omplåstrad, medan Jimenez blev liggande på planen med behandling. Mexikanen fick bland annat syrgas och behandlades länge innan han rullades ut på en bår.

Luiz kunde i sin tur sedan spela vidare, medan Fabio Silva ersatte Jimenez på planen. Wolves har ännu inte gett besked om hur läget är med anfallaren.

Matchen pågår.

16' | #ARS 0-0 #WOL



Raul Jimenez is stretchered from the field after he and David Luiz clash heads inside the Wolves box. Fabio Silva comes on in his place.



We will bring you more information on Raul as soon as we have it. #ARSWOL pic.twitter.com/qw2Tqk932m