Otäcka scener - Godfrey tvingades lämna på bår: "Värsta som kan hända"

Det var upplagt för premiärfest när Chelsea gästade Everton i första omgången av Premier League under lördagskvällen. Men redan efter tio minuter utspelade sig otäcka scener på Goodison Park.

Ben Godfrey jagade ikapp Kai Havertz och tacklade ut bollen till hörna, men i samma situation skadade sig Everton-backen. 24-åringen insåg direkt att något inte stod rätt till med foten och kallade på läkarvård.

Godfrey blev sedan liggande på planen i flera minuter innan han bars av på bår till applåder från publiken.

- Det värsta som kan hända en spelare. Du har jobbat hårt hela försäsongen för att komma till rätt nivå fysiskt, du ser fram emot premiären och så händer en sådan här olycka, säger Sky Sports' Alen Smith.

- Han gick in i duellen med goda intentioner om att försöka rädda upp sitt eget misstag.

BBC:s Phil McNulty var på plats på Goodison Park.

"Direkt efter att Ben Godfrey gjort tacklingen syntes det att det inte var bra. Han signalerade direkt till bänken och Jordan Pickford (Evertons målvakt) ropade efter båren. Det är stor oro för Godfrey. Så olyckligt för försvararen", skriver han.

Ben Godfrey ersattes kort därefter av Mason Holgate. I halvtid gav Everton en skadeuppdatering:

"Vi kan bekräfta att Ben Godfrey har drabbats av en skada på underbenet och har förts till sjukhus. Vi är alla med dig", skriver Merseysideklubben på Twitter.

Matchen pågår, ställningen är 0-1

