Özil och Kolasinac utsatta för rånförsök av knivman i London: "Båda mår bra nu"

I ett försök att stjäla Arsenal-stjärnans bil utsattes Mesut Özil och Sead Kolasinac i dag för ett rånförsök i de norra delarna av London, skriver den engelska tidningen Daily Mail. Tidningen har kommit över en film där en man med vad som ser ut som en kniv jagas bort av Kolasinac.

En talesperson för Arsenal bekräftar enligt The Sun att Özil och Kolasinac varit inblandade i ett försök till bilstöld i dag, men säger även:

- Vi har varit i kontakt med båda spelarna, och de mår bra.

Duon har precis återvänt till England efter Arsenals försäsongsturné i USA.

Arsenal’s Sead Kolasinac fights off armed men trying to rob Mesut Özil’s car https://t.co/5BaOpVYCbK pic.twitter.com/v5rfXWVyyR