Özil slog tyskt rekord i Premier League - petade ner MFF-tränaren till andraplats

Arsenals tyske mittfältsstjärna Mesut Özil, 30, lämnade under sommaren 2013 Real Madrid för spel i Londonklubben och är i höst inne på sin sjätte säsong i Premier League. Tysken har under sin tid i Arsenal mest gjort sig känd som en framspelare av högsta klass, men har även bidragit med en hel del mål i ligan.

I dag kvitterade han strax före halvtid till 1-1 mot Leicester och fick därmed fira sitt 30:e mål i Premier League. Det gjorde honom till bäste tyske målskytt i ligan med totalt 30 mål, vilket gör att han nu toppar tyskarnas skytteliga före Jürgen Klinsmann och Malmö FF-tränaren Uwe Rösler, som är noterade för 29 mål i den engelska ligan.

Özil är i höst noterad för tre mål på sju framträdanden i Premier League.

