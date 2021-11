Partey rök ihop med akademispelare på träning - efter tuff satsning

Thomas Partey har varit skadedrabbad sedan han skrev på för Arsenal. Denna säsong har varit bättre, dock. Sedan han missat de tre inledande Premier League-matcherna mot Brentford, Chelsea och Manchester City har han hållit sig hel och spelat nästintill 90 minuter av ligamatcherna därefter.

Men med tanke på sin skadehistorik rök han ihop med den lovande akademispelaren Tim Akinola under en träning i veckan, uppger Football.London. 20-årige Akinola, som bjudits in till träningen av Arsenal-tränaren Mikel Arteta, gick in hårt på Partey under en träningsmatch. Det fick Partey att se rött. Han konfronterade Akinola om att det var onödigt att gå in i en sådan närkamp under träning.

Men det slutade lyckligt. Partey bad dock om ursäkt efter träningen och berömde Akinola som en av de starkaste spelarna Partey spelat med.