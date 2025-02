Paul Scholes kritiserar Amorim: "Han känns förvirrad"

Rúben Amorim och hans Manchester United har förvisso bara förlorat två av nio matcher under 2025. Det inkluderar ett bortakryss mot Liverpool och en cupseger mot Arsenal. Men nyligen blev The Red Devils nollat hemma på Old Trafford mot Crystal Palace och den portugisiske tränaren får fortsatt inte spelet att stämma.

- Alltså, det är inte så att jag tycker att det var fel beslut att anställa honom eftersom han kom till en enda röra och det känns fortfarande som en enda röra, men det finns andra saker, säger Paul Scholes under en debatt för Sky Bets The Overlap, enligt Mirror.

Han fortsätter:



- Det handlar om formen i ligan och sättet de spelar på. Och som jag tidigare sagt så har ett stort problem för mig varit att vi har ropat efter en vänster wing-back. De köper en (Patrick Dorgu) och jag får känslan av att han (Amorim) är förvirrad nu eftersom han spelar Dorgu som höger wing-back och behåller Dalot till vänster. Vad pågår egentligen?, frågar sig Scholes.



- Det är några saker som är oroväckande. Det är mycket han behöver göra, det ser alla, speciellt i transferfönsterna men just nu ser jag inte en kärntrupp. Jag tycker fortsatt att en ny målvakt behövs, möjligtvis två mittbackar, två innermittfältare och två anfallare.

Manchester United värvade, utöver Patrick Dorgu, även mittbacken Ayden Heaven från Arsenal i januari. Dessutom släppte klubben i väg Antony och Marcus Rashford på lån.

The Red Devils ligger tolva i Premier League, är klart för åttondelsfinal i Europa League och möter Fulham i FA-cupens femte omgång.