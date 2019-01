Pekalskis framtid i Oxford osäker - tränade med division 1-klubb i Sverige: "Back to the roots"

I höstas lånade Halmstads BK i superettan in mittfältaren Ivo Pekalski. Pekalski hade lämnat just HBK sommaren 2017 för spel i engelska Oxford, men mittfältaren skadade direkt korsbandet i ena knäet och fick säsongen spolierad.

Efter att säsongen spelats färdig med HBK berättade Pekalski om målsättningen att åka tillbaka till Oxford och ta en plats.

- Min rådgivare har varit på plats i England och haft möten, så jag har fortfarande någon vecka kvar här i Halmstad. Vi har haft samtal här efter säsongen om jag ska komma tillbaka och jag är själv inriktad på att åka tillbaka, ta en plats och konkurrera, sa Pekalski till Fotbollskanalen i november.

Men ett par veckor in på det nya året är Pekalski åter i Sverige. Under onsdagen tränade han med sin tidigare klubb Lunds BK, som spelar i division 1.

- Jag kom hem till Sverige 1 januari och är här två veckor som det ser ut. Då tränade jag med Lund för att hålla igång litegrann. Jag är ju från Lund så det var ”back to the roots”, säger han till Fotbollskanalen.

Pekalski säger sig ha fått signaler från den engelska klubben om att det kan bli lite speltid under vårsäsongen. Därför diskuterar man nu olika lösningar.

- Just nu tillhör jag Oxford, vi är i en process att försöka hitta en lösning som passar båda parter. Men mer än så vet jag inte just nu. Det är diskussioner mellan mig och klubben kring vilken lösning som är bäst. Jag har ett halvår kvar. Det är där det ligger just nu.

Det låter inte på dig som att det blir spel med Oxford i vår?

- Jag önskar att det hade kunnat bli så men har fått lite andra indikationer därifrån. Sedan hur det slutar får vi se. Jag har haft siktet inställt på det hela tiden, men det återstår att se.

Hur kommer det sig att du tränar med Lund och inte Oxford?

- Det var mest för att de haft ganska mycket matcher under december månad och jag har inte kunnat spela oavsett för Oxford under december i och med att jag måste registreras i januari. Sedan blev det en överenskommelse att jag kunde åka hem till Sverige någon vecka och hålla igång här på plats.

- Det var bara spontant ett pass, tanken är jag ska tillbaka inom kort. Det är det jag utgår ifrån just nu.

Vad vill du själv, hade det varit bäst att försöka bryta kontraktet, lånas ut igen eller vad känner du?

- Jag känner framför allt att jag vill spela fotboll och göra matcher. Sedan har jag hela tiden varit inställd på att göra det i Oxford sedan dag ett då jag drog mitt korsband. Men då gäller det att ha två viljor. Det är det som är den viktigaste frågan. Jag vill spela fotboll och gärna så mycket matcher som möjligt. Det är en pågående diskussion så det är något som förhoppningsvis klarnar inom den närmaste tiden.

Vad säger Halmstad?

- Jag har inte pratat med dem överhuvudtaget faktiskt. I och med att jag varit inställd på att ta möjligheten att konkurrera om en plats i Oxford så har inte det varit på tapeten överhuvudtaget. Sedan får jag se vad som händer längre fram.

28-årige Pekalskis kontrakt löper ut i sommar. Han har förutom Oxford och Halmstad även representerat Landskrona Bois, Malmö FF och BK Häcken.