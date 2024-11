Pep Guardiola: "Vi har aldrig upplevt det här"

För första gången i sin tränarkarriär har Pep Guardiola förlorat fem raka tävlingsmatcher. Den senaste i raden: lördagens 4-0-käftsmäll mot Tottenham.

Manchester City går inte att känna igen för stunden.

- Vi är bräckliga defensivt för tillfället. Vi började väldigt bra som vanligt men kunde inte göra mål, sedan släppte vi in ett. Efter det släppte vi in fler mål vilket är svårt att hantera för våra känslor just nu, säger Guardiola till BBC.

- Under åtta år har vi aldrig upplevt den här typen av situation. Nu måste vi leva i det och bryta oss ur genom att vinna våra kommande matcher, speciellt nästa.

Spanjoren medger att flera av hans spelare har det kämpigt just nu.

- Självklart. Vi är glada när vi vinner och oroliga när vi inte vinner. Det är normalt. Det hade varit ett problem om vi inte var oroliga eller om jag inte var orolig. Vi är inte vana vid det här men sånt är livet. Ibland händer det och vi måste acceptera det.

För Sky Sports utvecklar han sina tankar:

- Det finns ett par anledningar till att vi inte är konsekventa. Balansen är inte rätt för tillfället. Men nu har det hänt (förlusten mot Tottenham). Vi måste prata om det.

Manchester City-stjärnan Rodri har varit en nyckelspelare i Pep Guardiolas lagbygge i flera år. Men mittfältaren lär missa resten av säsongen med en korsbandsskada.

- Självklart är Rodri viktig för oss men det har vi vetat i flera månader. (John) Stones kan bara spela 45 minuter, Jack (Grealish) har varit skadad många gånger. Kevin (De Bruyne) också, i två och fem månader.

- Vi måste komma tillbaka och fräscha upp vår sinnen. Säsongen är lång och mycket kan hända. Alla vet att den här situationen är ny för oss, säger Guardiola.

Trots formsvackan är City fortfarande tvåa i Premier League.