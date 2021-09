Piken till Liverpool under förhandlingarna: "Hoppas de kollar"

Liverpools stjärnanfallare Mohamed Salah jämförs med några av klubbens största spelare genom tiderna. Han är snabbast av alla till 100 mål för klubben.

"Ingen har någonsin gjort 100 mål snabbare än Mo Salah. Inte Gerrard. Inte Torres. Inte Suarez. Inte Fowler. Ingen. Den egyptiska kungen är redan en Anfield-legendar", skriver tv-kanalen Optus Sport.

Samtidigt är 29-åringen i förhandlingar kring en förlängning med klubben. Spelarens agent, Ramy Abbas, passade då i samband med det historiska målet på att påminna Liverpool om läget.

"Yep", skrev han kort och gott, som svar till hyllningstweeten, enligt Mirror.

Redan när Salah gjorde sitt första mål för säsongen, mot Norwich City, var Abbas ute och pikade den engelska storklubben.

"Jag hoppas att de kollar", skriver han och syftar till om klubben lägger märke till Salahs framfart, och tar hänsyn till det i kontraktsförhandlingarna.

Salahs kontrakt går ut sommaren 2023. Liverpool ska vara måna om att knyta upp den egyptiska anfallaren, då det ska finnas intresse från PSG och Real Madrid att värva honom.

Liverpool FC has existed for 129 years. No Reds player has ever gotten to 100 top-flight goals quicker than Mo Salah 🇪🇬👑



Not Gerrard. Not Torres. Not Suarez. Not Fowler. No one.



He's a winger.



The Egyptian King is already a bonafide Anfield legend.#PL #OptusSport pic.twitter.com/bVJ2hdwpeN