PL inför nytt system - vill öka antalet svarta tränare

Manchester City-stjärnan Raheem Sterling var tidigare i år ute och riktade kritik mot att få mörkhyade tränare får chansen på hög nivå i exempelvis Premier League. Han menade bland annat att Steven Gerrard och Frank Lampard har fått bättre möjligheter att lyckas som tränare än Sol Campbell och Ashley Cole.

- De har alla haft fantastiska spelarkarriärer och spelat för det engelska landslaget. De har samtidigt tagit sina tränarutbildningar på högsta nivå, men de två som inte fått de rätta möjligheterna är de förre detta svarta spelarna, sa han till BBC då.

Även förre Manchester United-anfallaren Dwight Yorke har tidigare varit inne på samma spår - och nu har både Sterling och Yorke fått gehör för sina inlägg i debatten.

Premier League meddelar, via ligaorganisationens hemsida, att Premier League, Professional Footballers Association (PFA) och EFL (Championship, League One och League Two) har lanserat ett nytt schema för tränarplacering som syftar till att öka antalet svarta, asiatiska och andra minoritetsetniska (BAME) tränare i England.

Tanken är att upplägget ska göra att svarta, asiatiska och andra minoritetsetniska tränare ska få chansen att arbeta på heltid inom den professionella fotbollen i landet. Idén innebär att sex tränare per säsong, oavsett ålder och karriär som är PFA-medlemmar, får chansen att arbeta som tränare i 23 månader i en EFL-klubb, det vill säga i en klubb i Championship, i League One eller i League Two. Samtidigt finansieras upplägget av Premier League och PFA.

- Vi behöver fler BAME-tränare som kommer in i systemet för att skapa större möjligheter för hela den professionella idrotten, säger Premier Leagues vd Richard Masters i en kommentar.

Till nästa säsong kommer systemet att införas och innan dess kommer det bland annat att göras intervjuer för att ta fram sex tränare som ska få chansen att vara en del av upplägget.