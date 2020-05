PL-kaptener i ödesmöte - ska vädra oro om nytt protokoll

Flera Premier League-spelare har uttryckt oro om en återstart. Därmed har ligan tagit fram ett protokoll för hur spelarna ska kunna träna i säkerhet. På onsdag möts lagkaptenerna och PFA för att vädra oron om det, skriver The Guardian.

Premier League-säsongen är tillfälligt stoppad till följd av coronavirusets utbrott, men samtidigt har klubbarna kommit överens om att återuppta säsongen när det är möjligt och, enligt engelska tidningen The Telegraph, är målet att det ska ske den 12 juni. Så sent som i måndags gav även den brittiska regeringen besked om att Premier League-fotbollen tidigast kan återupptas den 1 juni, då all professionell idrott ska vara på paus till tidigast 31 maj.

Flera spelare, däribland Newcastles Danny Rose, har däremot uttryckt kritik mot att säsongen ska återupptas, då Storbritannien är illa drabbat av pandemin och har över 32 000 dödsfall. Det har resulterat i fler frågetecken om när och hur ligan kan återupptas.

Nu rapporterar engelska tidningen The Guardian att samtliga PL-klubbars lagkaptener, under onsdagen, kommer att ha ett möte med det engelska spelarfacket Professional Footballers’ Association (PFA), samtidigt som Premier Leagues ligaorganisation kommer att ha ett möte med samtliga klubbars chefstränare.

PL-klubbarnas lagkaptener och PFA-representanter uppges ha fått ligaorganisationens protokoll för hur planen ser ut för hur spelarna ska återvända till träning och under onsdagen är därmed tanken att lagkaptenerna ska få vädra sina tankar om det.

Enligt The Guardian vill ligaorganisation, med protokollet, att spelarna ska känna sig säkrare på klubbarnas träningsanläggningar än i sina egna hem. Mötet ses samtidigt, enligt tidningen, som avgörande för att säsongen ska kunna återupptas i mitten av juni, då spelarna helt enkelt måste vara redo, vilja återuppta säsongen och inte känna oro över det.

Enligt The Guardian är Premier League övertygat om att spelarna kommer att känna sig säkra på klubbarnas träningsanläggningar när de väl kommer dit och tränar, vilket i förlängningen kan leda till mindre oro för att återuppta säsongen. Tidningen skriver även att flera åtgärder kommer att införas för att inte spelare ska bli smittade av coronaviruset.

PL-spelarna kommer att coronatestas två gånger i veckan, samtidigt som social distansering kommer att gälla under träningar, som förväntas kunna ske i små grupper från och med måndag. Den sociala distanseringen under träningarna ska, enligt The Guardian, gå att likna vid hur människor får bete sig i en allmän park. Skillnaden är enbart att "vanliga" personer endast får träffa en person utanför sitt hem.

Spelarna kommer även att behöva ta sig till träningarna ombytta och på egen hand, samtidigt som de kommer att behöva parkera sina bilar med gott om utrymme. Dessutom måste de åka tillbaka till sina hem direkt efter avslutat träningspass och duscha hemma. Samtidigt uppmanas de att bära halsduk som täcker munnen eller ansiktsmask under träningar som skydd mot coronaviruset.

Engelska tidningen Daily Mirror rapporterar också om samma ämne och skriver att Premier Leagues protokoll är ett 40 sidor långt dokument, som skickats ut till alla klubbar. I det framgår det även, enligt tidningen, bland annat att en spelare som testar positivt för coronaviruset ska sättas i karantän i sju dagar. Dessutom skriver tidningen att all kontakt kommer att vara förbjuden på träningsplanen, däribland tacklingar.

Wolverhampton är en högstaligaklubb som i måndags återvände till träning. Det engelska spelarfacket har dock sedan tidigare gått ut med att man stöttar alla spelare som inte vill träna med anledning av oro för pandemin.